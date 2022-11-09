Dealroom оцінила стартап-індустрії країн Східної Європи: Україна опинилась у лідерах зростання

Компанія Dealroom провела дослідження стартап-індустрій країн Східної та Центральної Європи. Україна, зокрема, опинилась у лідерах зростання та за кількістю створених нових робочих місць у секторі.

Так, аналітики нарахували в Україні понад 1 500 активних стартапів й оцінили їхню загальну вартість у 23,3 мільярда євро. Бізнес 24 передає основне з показників сектору нашої держави у дослідженні.

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Показники України

За результатами дослідження, поки в усьому світі середній розмір інвестицій в одну компанію зменшується, у Центральній та Східній Європі він навпаки зростає. Зокрема, з 2021 року у регіоні з'явилось 80 єдинорогів – стартапів з капіталізацією у понад 1 мільярд доларів.

За останні п'ять років найшвидше у Центральній та Східній Європі зростають стартап-індустрії Хорватії, Литви та України. З 2017 року сектор нашої держави продемонстрував ріст у дев'ять разів, з 2,98 мільярда до 23,3 мільярда євро сукупної ринкової капіталізації стартапів у 2022 році.

Водночас, повномасштабна війна дещо вдарила по показниках української стартап-індустрії. Так, рекордним за капіталізацією для України був 2021 рік – тоді загальна оцінка вартості таких компаній становила 27,1 мільярда євро, тобто майже на 4 мільярди більше, ніж зараз.

При цьому, Україна лідирує у списку європейських країн, де стартап-індустрія створила найбільше робочих місць у розрахунку на один мільйон євро інвестицій.

Але технологічна екосистема України – це більше, ніж стартапи. Сектор продемонстрував неймовірну стійкість і продовжує забезпечувати українців засобами для існування як вдома, так і за кордоном, а також інноваціями для світу. Україна є домівкою для понад 285 тисяч IT-фахівців, понад 500 іноземних стартапів, а також сотень постачальників послуг та студій розробки програмного забезпечення,

– констатували у Dealroom.