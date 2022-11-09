Так, аналитики насчитали в Украине более 1 500 активных стартапов и оценили их общую стоимость в 23,3 миллиарда евро. Бизнес 24 передает основное из показателей сектора нашего государства в исследовании.

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Показатели Украины

Согласно результатам исследования, пока во всем мире средний размер инвестиций в одну компанию уменьшается, в Центральной и Восточной Европе он наоборот растет. В частности, с 2021 года в регионе появилось 80 единорогов – стартапов с капитализацией более чем 1 миллиард долларов.

За последние пять лет быстрее всего в Центральной и Восточной Европе растут стартап-индустрии Хорватии, Литвы и Украины. С 2017 года сектор нашего государства продемонстрировал рост в девять раз, с 2,98 миллиарда до 23,3 миллиарда евро совокупной рыночной капитализации стартапов в 2022 году.

В то же время, полномасштабная война несколько ударила по показателям украинской стартап-индустрии. Так, рекордным по капитализации для Украины был 2021 год – тогда общая оценка стоимости таких компаний составила 27,1 миллиарда евро, то есть почти на 4 миллиарда больше, чем сейчас.

При этом Украина лидирует в списке европейских стран, где стартап-индустрия создала больше всего рабочих мест в расчете на один миллион евро инвестиций.

Но технологическая экосистема Украины – это больше, чем стартапы. Сектор продемонстрировал невероятную устойчивость и продолжает обеспечивать украинцев средствами к существованию как дома, так и за рубежом, а также инновациями для мира. Украина является домом для более 285 тысяч IT-специалистов, более 500 иностранных стартапов, а также сотен поставщиков услуг и студий разработки программного обеспечения,

– констатировали в Dealroom.

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