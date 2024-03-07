Україна готова піти на обмеження торгівлі з ЄС, аби зменшити напругу в Польщі

Україна висловила готовність ввести обмеження на торгівлю з Європейським Союзом, щоб зменшити напруженість у відносинах з Польщею. Але також висунула власні вимоги: ЄС має заборонити імпорт продукції з Росії та Білорусі.

На які продукти можуть ввести заборону

У інтерв'ю Financial Times торговий представник України Тарас Качка заявив, що Київ хоче, щоб ЄС заборонив імпорт російської сільськогосподарської продукції, що надходить на європейський ринок через Білорусь та Балтійські країни.

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Качка зазначив, що можливий перехідний період з контрольованим підходом до торгових потоків між Україною та ЄС може бути корисним для обох сторін.

Можливо, на перехідний період такий… керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС — це те, що нам усім потрібно. Що стосується пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія,

— заявив Качка.

Він також підтримав запропоновані ЄС обмеження на імпорт певних товарів з України, включаючи яйця, м'ясо птиці та цукор, і дозвіл окремим країнам блокувати свої ринки для українського зерна (крім транзитних вантажів).

Качка повідомив, що Україна вже добровільно призупинила експорт кукурудзи до п'яти сусідніх країн ЄС, перенаправивши поставки до Італії та Іспанії через Чорне море.

! Попри це, Україна досягла рекордного експорту 15 мільйонів тонн кукурудзи у 2023 році, показуючи великий попит в інших країнах і заповнивши прогалини у виробництві в ЄС.

Ці заходи були ухвалені на тлі продовження польськими протестувальниками блокування руху вантажівок на всіх пунктах пропуску на кордоні з 3 березня та запровадження жорсткіших обмежень на кордоні з 20 лютого.

Що відбувається на кордоні

З 20 лютого активісти посилили обмеження на перетин кордону для транспорту. Вантажні автомобілі були заблоковані на таких контрольно-пропускних пунктах, як Медика — Шегині, Долгобичув — Угринів, Зосин — Устилуг, Корчова — Краковець, Гребенне — Рава-Руська та Дорогуськ — Ягодин.

Фермери, які брали участь у протестах, вимагали припинення безмитної торгівлі з Україною та повного закриття кордону між Україною та Польщею для вантажівок.

! У відповідь на ситуацію, Польща звернулася до України з проханням скасувати електронну чергу для трьох пунктів пропуску.