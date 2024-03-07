Украина готова пойти на ограничение торговли с ЕС, чтобы уменьшить напряжение в Польше

Украина выразила готовность ввести ограничения на торговлю с Европейским Союзом, чтобы уменьшить напряженность в отношениях с Польшей. Но также выдвинула собственные требования: ЕС должен запретить импорт продукции из России и Беларуси.

На какие продукты могут ввести запрет

В интервью Financial Times торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев хочет, чтобы ЕС запретил импорт российской сельскохозяйственной продукции, поступающей на европейский рынок через Беларусь и Балтийские страны.

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Качка отметил, что возможный переходный период с контролируемым подходом к торговым потокам между Украиной и ЕС может быть полезным для обеих сторон.

Возможно, на переходный период такой... управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС - это то, что нам всем нужно. Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия,

- заявил Качка.

Он также поддержал предложенные ЕС ограничения на импорт определенных товаров из Украины, включая яйца, мясо птицы и сахар, и разрешение отдельным странам блокировать свои рынки для украинского зерна (кроме транзитных грузов).

Качка сообщил, что Украина уже добровольно приостановила экспорт кукурузы в пять соседних стран ЕС, перенаправив поставки в Италию и Испанию через Черное море.

! Несмотря на это, Украина достигла рекордного экспорта 15 миллионов тонн кукурузы в 2023 году, показывая большой спрос в других странах и заполнив пробелы в производстве в ЕС.

Эти меры были приняты на фоне продолжения польскими протестующими блокирования движения грузовиков на всех пунктах пропуска на границе с 3 марта и введения более жестких ограничений на границе с 20 февраля.

Что происходит на границе

С 20 февраля активисты усилили ограничения на пересечение границы для транспорта. Грузовые автомобили были заблокированы на таких контрольно-пропускных пунктах, как Медика - Шегини, Долгобичув - Угринов, Зосин - Устилуг, Корчева - Краковец, Гребенное - Рава-Русская и Дорогуск - Ягодин.

Фермеры, которые принимали участие в протестах, требовали прекращения беспошлинной торговли с Украиной и полного закрытия границы между Украиной и Польшей для грузовиков.

! В ответ на ситуацию, Польша обратилась к Украине с просьбой отменить электронную очередь для трех пунктов пропуска.