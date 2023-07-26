Потужна відповідь росіянам: Україна витратить десятки мільярдів з бюджету на безпілотники

Нещодавно росіяни хизувалися тим, що змогли збільшити виробництво дронів. Відповідь України окупантам не забарилася.

Сьогодні безпілотники є однією з найбільших потреб української армії. Вони дозволяють не лише завдати втрат ворогу, а й зберегти життя наших героїчних захисників та захисниць.

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Десятки мільярдів на виробництво власних безпілотників

Підтримка волонтерів та закупівля іноземних безпілотників – важливий вклад у перемогу, але також Україні потрібно налагодити виробництво власних дронів. Цей процес вже запущений, і в нього вливаються значні кошти.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, у 2023 році передбачено виділення 40 мільярдів гривень з бюджету на інвестиції в українських виробників безпілотників. Вже зараз 40 компаній мають відповідні контракти з державою, а виробництво безпілотників зросло як мінімум в 10 разів.

У 2022 році у виробництво українських дронів вклали 4 мільярди гривень. Тоді цим напрямком займались менш як 10 компаній.

Відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки – це найкращий результат та свідчення наших спільних дій з українськими виробниками,

– заявив Шмигаль.

Також прем'єр нагадав, що раніше вдалося усунути митні бар'єри для завезення запчастин та комплектацій, підняти частку прибутку виробників дронів до 25% та ухвалити інші рішення, які дозволяють нарощувати масове виробництво боєприпасів для безпілотників.

У Міноборони повідомляли, що вже застосували 28 моделей безпілотників українського виробництва.