Україна вперше представила власний павільйон на TechCrunch Disrupt у Сан-Франциско
Джерело:Урядовий портал
У Сан-Франциско 18 – 20 жовтня відбулась щорічна конференція TechCrunch Disrupt. Цьогоріч Україна вперше була представлена на заході окремим павільйоном.
До української делегації увійшли 10 команд стартапів, що пройшли ретельний відбір у вересні. У межах поїздки вони, зокрема, зустрілись із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
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Український павільйон на TechCrunch Disrupt 2022
В окремому павільйоні на конференції були представлені українські стартапи з галузей MedTech, GameTech, оптимізації транспортування, метавсесвіту тощо. Загалом до Сан-Франциско цьогоріч поїхали такі 10 команд:
- eIKYC – сервіс, що допомагає бізнесу швидко верифікувати та здійснити онлайн-онбординг клієнтів;
- Nanit Robotics – набір для збирання та програмування роботів з інноваційним підходом до творчого навчання дітей інженерним навичкам;
- QAI – платформа для тестування ігор на базі ML;
- Harmix – сервіс на базі штучного інтелекту, що автоматично підбирає музику під відео;
- Cardiomo – медичний переносний пристрій для моніторингу роботи серця у режимі реального часу;
- Shortage – міжнародний ринок товарів гуманітарної допомоги для України;
- Howly – сервіс для отримання індивідуальних онлайн-консультацій від різних експертів у режимі 24/7;
- Numo ADHD – навчальний застосунок для дітей, які мають синдром дефіциту уваги з гіперактивністю;
- Zeeon – метавсесвіт для публічного спілкування та коворкінгу;
- Vanongo – логістична платформа для доставки гуманітарної допомоги в Україну.
До слова, український павільйон на TechCrunch Disrupt 2022 є спільною ініціативою Мінекономіки та Мінцифри, а також Генерального консульства України у Сан-Франциско.
Організаторами виступили Ukrainian Brige та Український фонд стартапів, а реалізувати ініціативу допомогла програма USAID "Конкурентноспроможна економіка України".
Додамо, що у межах поїздки українська делегація стартапів зустрілась з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Асоціацією студентів Стенфорда, відвідала акселератори та провела зустрічі з потенційними інвесторами.
Зустрівся з чудовою групою українських засновників стартапів, які відвідали затоку Сан-Франциско під час поїздки, організованої USAID та Адміністрацією міжнародної торгівлі. Україна має нашу повну підтримку у захисті власної території та відбудові своєї економіки, – ці натхненні талановиті підприємці є великою частиною цих зусиль,
– прокоментував зустріч Ентоні Блінкен.