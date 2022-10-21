До української делегації увійшли 10 команд стартапів, що пройшли ретельний відбір у вересні. У межах поїздки вони, зокрема, зустрілись із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

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Український павільйон на TechCrunch Disrupt 2022

В окремому павільйоні на конференції були представлені українські стартапи з галузей MedTech, GameTech, оптимізації транспортування, метавсесвіту тощо. Загалом до Сан-Франциско цьогоріч поїхали такі 10 команд:

eIKYC – сервіс, що допомагає бізнесу швидко верифікувати та здійснити онлайн-онбординг клієнтів;

– сервіс, що допомагає бізнесу швидко верифікувати та здійснити онлайн-онбординг клієнтів; Nanit Robotics – набір для збирання та програмування роботів з інноваційним підходом до творчого навчання дітей інженерним навичкам;

– набір для збирання та програмування роботів з інноваційним підходом до творчого навчання дітей інженерним навичкам; QAI – платформа для тестування ігор на базі ML;

– платформа для тестування ігор на базі ML; Harmix – сервіс на базі штучного інтелекту, що автоматично підбирає музику під відео;

– сервіс на базі штучного інтелекту, що автоматично підбирає музику під відео; Cardiomo – медичний переносний пристрій для моніторингу роботи серця у режимі реального часу;

– медичний переносний пристрій для моніторингу роботи серця у режимі реального часу; Shortage – міжнародний ринок товарів гуманітарної допомоги для України;

– міжнародний ринок товарів гуманітарної допомоги для України; Howly – сервіс для отримання індивідуальних онлайн-консультацій від різних експертів у режимі 24/7;

– сервіс для отримання індивідуальних онлайн-консультацій від різних експертів у режимі 24/7; Numo ADHD – навчальний застосунок для дітей, які мають синдром дефіциту уваги з гіперактивністю;

– навчальний застосунок для дітей, які мають синдром дефіциту уваги з гіперактивністю; Zeeon – метавсесвіт для публічного спілкування та коворкінгу;

– метавсесвіт для публічного спілкування та коворкінгу; Vanongo – логістична платформа для доставки гуманітарної допомоги в Україну.

До слова, український павільйон на TechCrunch Disrupt 2022 є спільною ініціативою Мінекономіки та Мінцифри, а також Генерального консульства України у Сан-Франциско.

Організаторами виступили Ukrainian Brige та Український фонд стартапів, а реалізувати ініціативу допомогла програма USAID "Конкурентноспроможна економіка України".

Додамо, що у межах поїздки українська делегація стартапів зустрілась з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Асоціацією студентів Стенфорда, відвідала акселератори та провела зустрічі з потенційними інвесторами.

Зустрівся з чудовою групою українських засновників стартапів, які відвідали затоку Сан-Франциско під час поїздки, організованої USAID та Адміністрацією міжнародної торгівлі. Україна має нашу повну підтримку у захисті власної території та відбудові своєї економіки, – ці натхненні талановиті підприємці є великою частиною цих зусиль,

– прокоментував зустріч Ентоні Блінкен.