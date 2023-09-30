Україна конфіскувала усі активи холдингу "Вертольоти Росії"

Держава продовжує конфіскацію російських активів в Україні. Усі процедури проходять відповідно закону та санкцій.

Чергова конфіскація російського майна

Вищий антикорупційний суд задовольнив позовні вимоги Мін'юсту України до Ростовського вертолітного виробничого комплексу. До російського підприємства застосували санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 закону України "Про санкції".

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Згідно з рішенням суду, на користь держави стягнули активи ПАТ "Роствертол". Зокрема, йдеться про 21 комплект комплектуючих до гвинтокрилів, який фактично зберігає "Львівський державний завод "Лорта" відовідно до контракту, який був укладений у 2011 році.

"Роствертол" – це авіабудівна компанія та підприємство, яке належить холдингу "Вертольоти Росії" держкорпорації "Ростех". Вона розташована у Ростові-на-Дону. Вже 40 років завод робить вертольоти марки "Мі".

Учасник справи або його представник можуть подати апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. На це є 5 днів з дати оголошення вироку.

Раніше повідомлялося, що в Україні ліквідують приблизно половину індустріальних парків. Депутати пояснили своє рішення їхньою бездіяльністю.