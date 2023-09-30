Чергова конфіскація російського майна

Вищий антикорупційний суд задовольнив позовні вимоги Мін'юсту України до Ростовського вертолітного виробничого комплексу. До російського підприємства застосували санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 закону України "Про санкції".

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Згідно з рішенням суду, на користь держави стягнули активи ПАТ "Роствертол". Зокрема, йдеться про 21 комплект комплектуючих до гвинтокрилів, який фактично зберігає "Львівський державний завод "Лорта" відовідно до контракту, який був укладений у 2011 році.

Цікаво! "Роствертол" – це авіабудівна компанія та підприємство, яке належить холдингу "Вертольоти Росії" держкорпорації "Ростех". Вона розташована у Ростові-на-Дону. Вже 40 років завод робить вертольоти марки "Мі".

Учасник справи або його представник можуть подати апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. На це є 5 днів з дати оголошення вироку.

Раніше повідомлялося, що в Україні ліквідують приблизно половину індустріальних парків. Депутати пояснили своє рішення їхньою бездіяльністю.