В Україні арештували майно білоруських та російських підприємств: на яку суму
В Україні арештували майно білоруських та російських підприємств, котрі співпрацювали з країною-агресором. Під арешт потрапило не лише рухоме майно у вигляді авіазапчастин, але й майже дві тисячі квадратних кілометрів у центрі Харкова.
Арешт майна білоруських та російських підприємств
Загалом сума арештованого рухомого та нерухомого майна складає близько 324 мільйони гривень.
- На майже 300 мільйонів арештувала майно білоруських та російських підприємств Нацполіція.
- Та про арешт нерухомого майна (ТОВ) на суму у понад 24 мільйони гривень, засновником якого є росіянин, повідомив Офіс Генпрокурора.
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Майно білоруських підприємств
У Нацполіції розповіли, що зараз вирішується питання про передачу арештованого майна – гелікоптера, авіаційного турбореактивного двигуна та інших авіазапчастин – на потреби Збройних сил України.
Авіазапчастини, які арештувала Нацполіція / Фото – Нацполіція
Як виявилось, замовником ремонтних робіт було міністерство оборони білорусі та білоруські підприємства, котрі постачають військову та іншу техніку для росії й допомагають їй у війні проти України. До одного з підприємств Мінфін США застосував санкції.
Викриті російські підприємства тісно співпрацюють із федеральною службою військ національної гвардії та міністерством внутрішніх справ рф, а також управлінням справами президента країни-окупанта,
– підкреслили в Нацполіції.
Арештоване майно передадуть на потреби ЗСУ / Фото – Нацполіція
Арешт ТОВ на 24 мільйони гривень
У місті Харкові арештували нерухоме майно підприємства на суму понад 24 мільйони гривень, засновниками якого є громадяни росії. Під арешт потрапили нежитлове приміщення площею понад 1 тисячу квадратних метрів та земельна ділянка площею близько 900 квадратних метрів неподалік центру Харкова. Наразі триває передача активів в АРМА.
В Офісі Генпрокурора зауважили, що службові особи одного з харківських ТОВ, основним видом діяльності якого є надання в оренду нерухомого майна, тісно співпрацюють з країною-агресором. Засновники підприємства — громадяни росії, які отримують в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачують податки до державного бюджету росії, таким чином фінансуючи війну в Україні.