В Україні арештували майно білоруських та російських підприємств: на яку суму

В Україні арештували майно білоруських та російських підприємств, котрі співпрацювали з країною-агресором. Під арешт потрапило не лише рухоме майно у вигляді авіазапчастин, але й майже дві тисячі квадратних кілометрів у центрі Харкова.

Арешт майна білоруських та російських підприємств

Загалом сума арештованого рухомого та нерухомого майна складає близько 324 мільйони гривень.

На майже 300 мільйонів арештувала майно білоруських та російських підприємств Нацполіція.

Та про арешт нерухомого майна (ТОВ) на суму у понад 24 мільйони гривень, засновником якого є росіянин, повідомив Офіс Генпрокурора.

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Майно білоруських підприємств

У Нацполіції розповіли, що зараз вирішується питання про передачу арештованого майна – гелікоптера, авіаційного турбореактивного двигуна та інших авіазапчастин – на потреби Збройних сил України.

Авіазапчастини, які арештувала Нацполіція / Фото – Нацполіція

Як виявилось, замовником ремонтних робіт було міністерство оборони білорусі та білоруські підприємства, котрі постачають військову та іншу техніку для росії й допомагають їй у війні проти України. До одного з підприємств Мінфін США застосував санкції.

Викриті російські підприємства тісно співпрацюють із федеральною службою військ національної гвардії та міністерством внутрішніх справ рф, а також управлінням справами президента країни-окупанта,

– підкреслили в Нацполіції.

Арештоване майно передадуть на потреби ЗСУ / Фото – Нацполіція

Арешт ТОВ на 24 мільйони гривень

У місті Харкові арештували нерухоме майно підприємства на суму понад 24 мільйони гривень, засновниками якого є громадяни росії. Під арешт потрапили нежитлове приміщення площею понад 1 тисячу квадратних метрів та земельна ділянка площею близько 900 квадратних метрів неподалік центру Харкова. Наразі триває передача активів в АРМА.

В Офісі Генпрокурора зауважили, що службові особи одного з харківських ТОВ, основним видом діяльності якого є надання в оренду нерухомого майна, тісно співпрацюють з країною-агресором. Засновники підприємства — громадяни росії, які отримують в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачують податки до державного бюджету росії, таким чином фінансуючи війну в Україні.