Арест имущества белорусских и российских предприятий

Всего сумма арестованного движимого и недвижимого имущества составляет около 324 миллионов гривен .

Почти на 300 миллионов арестовала имущество белорусских и российских предприятий Нацполиция.

Но об аресте недвижимого имущества (ООО) на сумму более 24 миллионов гривен, учредителем которого является россиянин, сообщил Офис Генпрокурора.

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Имущество белорусских предприятий

В Нацполиции рассказали, что сейчас решается вопрос о передаче арестованного имущества – вертолета, авиационного турбореактивного двигателя и других авиазапчастей – на нужды Вооруженных сил Украины.

Авиазапчасти, арестованные Нацполицией / Фото – Нацполиция

Как оказалось, заказчиком ремонтных работ было министерство обороны беларуси и белорусские предприятия, которые снабжают военную и другую технику для россии и помогают ей в войне против Украины. К одному из предприятий Минфин США применил санкции.

Разоблаченные российские предприятия тесно сотрудничают с федеральной службой войск национальной гвардии и министерством внутренних дел рф, а также управлением делами президента страны-оккупанта,

– подчеркнули в Нацполиции.

Арестованное имущество передадут на нужды ВСУ / Фото – Нацполиция

Арест ООО на 24 миллиона гривен

В Харькове арестовали недвижимое имущество предприятия на сумму более 24 миллионов гривен, учредителями которого являются граждане России. Под арест попали нежилое помещение площадью более 1 тысячи квадратных метров и земельный участок площадью около 900 квадратных метров недалеко от центра Харькова. В настоящее время идет передача активов в АРМА.

В Офисе Генпрокурора отметили, что должностные лица одного из харьковских ООО, основным видом деятельности которого является предоставление в аренду недвижимого имущества, тесно сотрудничают со страной-агрессором. Учредители предприятия — граждане россии, которые получают в Украине прибыль от хозяйственной деятельности ООО и платят налоги в государственный бюджет россии, таким образом, финансируя войну в Украине.