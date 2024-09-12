В Україні суттєвий брак кадрів: як жінки та молоді люди можуть допомогти

Через війну з Росією в Україні відчувається брак робочої сили. Внаслідок мобілізації чоловіків бізнес почав наймати на роботу більше жінок. Крім того, на початкові посади беруть частіше підлітків та студентів.

Яка ситуація із кадрами в Україні

Як заявляє Тетяна Петрук, директор зі сталого розвитку металургійної компанії "Метінвест", ситуація з кадрами критична – на підприємстві відкрито близько 4 тисяч вакансій.

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Зверніть увагу! За даними НБУ, від початку повномасштабного вторгнення Україна втратила понад чверть робочої сили. Згідно з опитуванням Міністерства економіки серед понад 3 тисячі компаній, майже 60% підприємств мають проблеми із пошуком кваліфікованих працівників.

Дев'ять українських компаній повідомили про нестачу персоналу. Зараз вони змінюють методи підбору персоналу та ведення бізнесу. Крім того, їм довелося підвищити заробітну плату – з середньої 14,5 тисячі гривень торік до 20 тисяч гривень цьогоріч.

Яку роботу може замінити жінка

Найбільше від нестачі кадрів зараз страждають такі сектори, як будівельний, транспорт, гірничодобувна промисловість тощо, адже в цих галузях раніше переважали чоловіки.

Відомо, що у секторах енергетики та виробництва зброї 100% працівників мають право на відстрочку від призову.

А у деяких секторах бронювання можуть проводити лише на 50%.

Водночас у сільськогосподарській галузі почали готувати жінок до роботи водіями. Крім того, жінки почали частіше працювати водіями трамваїв, шахтарями, охоронцями та складськими робітниками.

Ми пропонуємо навчання та роботу жінкам з мінімальним досвідом роботи,

– наголошує Любов Українець, директор з персоналу компанії "Сільпо".

Чи можуть молоді люди розв'язати проблему

Зараз "Сільпо" наймає підлітків на початкові посади в супермаркетах, а для студентів запустило спеціалізовану програму стажувань.

У Vodafone також мають надію на молодіжну програму, яку вже переробили, надавши приблизно 50 підліткам у 12 містах України перший досвід роботи.

Ми хочемо запропонувати цій молодій аудиторії перший повноцінний досвід офіційної роботи. Ще одна мета – сформувати кадровий резерв,

– кажуть в Vodafone Retail.

До слова, уряд України та закордонні партнери також запустили кілька програм. Вони допомагатимуть українцям перекваліфікуватися.