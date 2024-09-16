У бюджет на 2025 рік заклали підвищення податків

У проєкті держбюджету на 2025 рік було закладено доходи від підвищення ставки військового збору. Водночас його платитимуть й фізичні особи-підприємці (ФОПи).

Як наповнюватиметься бюджет

У додатку до проєкту бюджету врахований ресурс щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану на суму 122,4 мільярда гривень.

До теми Чи платять ФОПи військовий збір

Йдеться про підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, що дасть 107,7 мільярда гривень,

Крім того, встановлення військового збору для платників податків, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, – це фізичні особи-підприємці І, II, III та IV груп – до бюджету надійде 13,7 мільярда гривень,

А з юридичних осіб III групи – 929 мільйонів гривень.

Водночас на початку вересня Верховна Рада не проголосувала за проєкт про збільшення податків, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

У цьому законопроєкті планувалося запровадити військовий збір для ФОП І, II та IV групи на рівні 10% від мінімальної зарплати. Наразі відомо, що проєкт знову відправили на повторне перше читання.