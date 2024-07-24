Будівництво євроколії: скільки мільйонів ЄС виділить "Укрзалізниці"

Європейський Союз у рамках "Механізму з'єднання Європи" надасть "Укрзалізниці" значну фінансову підтримку для модернізації залізничної інфраструктури. Про яку суму йде мова, читайте далі.

Яку суму на будівництво євроколії отримає Україна

Як повідомляється, "Укрзалізниця" отримає майже 43 мільйони євро на вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії.

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Цей проєкт передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1 435 мм для забезпечення технологічної сумісності та підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури. Його загальний бюджет 85,91 мільйона євро, механізм ЄС надасть Укрзалізниці 42,95 мільйона євро,

– йдеться в повідомленні.

У рамках зазначеної заявки планується реалізувати: