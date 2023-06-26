Ще більше безпілотників: латвійський виробник дронів запустить завод в Україні

Дрони – один з найбільш затребуваних товарів у час війни. Українські герої так добре показали їх ефективність, що виробники хочуть відкрити філіали на нашій території.

Як відомо, турецька компанія Baykar, яка виготовляє відомі для кожного українця безпілотники Bayraktar TB2 та Akıncı, повинна відкрити завод в Україні. Запуск запланований на 2025 рік, сума інвестицій у підприємство оцінюють у 95,5 мільйона доларів.

Читайте також Українці почали різко скуповувати землі: яка причина такого стрімкого ажіотажу

Втім, на ринку дронів в Україні очікується конкуренція. Ще один іноземний виробник відкриває в нас свій завод.

Виробник дронів з Латвії працюватиме в Україні

Компанія Atlas Aerospace, яка базується у Ризі, планує відкрити виробництво в Україні. Плановий запуск повинен був відбутися на початку року, але через певні моменти його довелося відкласти.

Ми фактично створили R&D, але виробництво зазнає певних затримок, частково через деякі бюрократичні процеси. Тому дата його відкриття була перенесена на більш пізній термін, поки ми не розберемося з цим,

– розповів СЕО компанії Іван Толчинський.

Atlas Aerospace займається виробництвом компактних дронів, найбільш відомий – трикоптер Atlas Pro. З грудня 200 року в Україну прибуло приблизно 200 таких безпілотників вагою у 1,8 кілограма.

У компанії розповіли, що вже розробляють "кишенькові дрони" для солдатів, які матимуть ще менші габарити.