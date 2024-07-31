Доступ до декларацій чиновників закрили: в НАЗК пояснили причину

31 липня, з 9:00 доступ до Реєстру декларацій в Україні буде обмежено. В Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначають, що це через програмно-технічне обслуговування.

Чому закрили доступ до декларацій

Доступ до декларацій мають поновити орієнтовно о 14 годині 31 липня.

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У 2014 році парламент ухвалив закон "Про запобігання корупції". Серед вимог було створення єдиного державного реєстру декларацій, який посадовці, держслужбовці, депутати та чиновники мали заповнювати щорічно.

Реєстр запрацював у серпні 2016 року, і декларації стали публічними. Відповідальність за роботу реєстру та перевірку декларацій поклали на НАЗК.

На початку повномасштабного вторгнення Росії НАЗК обмежило доступ до публічної частини реєстру декларацій. Це було пов'язано з безпековими викликами.

Коли поновили доступ до декларацій

У грудні 2023 року стало відомо, що НАЗК відкрило реєстр декларацій. Це забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, які виконують функції держави або місцевого самоврядування. Проте доступ був наданий з урахуванням заходів безпеки.

Тоді в НАЗК додали, що вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення або скасування воєнного стану в Україні. У такому разі, документи певний час перебуватимуть у відкритому доступі.