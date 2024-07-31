Почему закрыли доступ к декларациям

Доступ к декларациям должны восстановить ориентировочно в 14 часов 31 июля.

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В 2014 году парламент принял закон "О предотвращении коррупции". Среди требований было создание единого государственного реестра деклараций, который чиновники, госслужащие, депутаты и чиновники должны были заполнять ежегодно.

Напомним! Реестр заработал в августе 2016 года, и декларации стали публичными. Ответственность за работу реестра и проверку деклараций возложили на НАПК.

В начале полномасштабного вторжения России НАПК ограничило доступ к публичной части реестра деклараций. Это было связано с вызовами безопасности.

Когда возобновили доступ к декларациям

В декабре 2023 года стало известно, что НАПК открыло реестр деклараций. Это обеспечило открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, выполняющих функции государства или местного самоуправления. Однако доступ был предоставлен с учетом мер безопасности.

Заметьте! Тогда в НАПК добавили, что изъятие документов из публичной части Реестра деклараций возможно и после его открытия до завершения или отмены военного положения в Украине. В таком случае, документы определенное время будут находиться в открытом доступе.