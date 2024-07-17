Что изменится для предпринимателей

Декларации будут действовать в течение военного положения и еще три месяца после его завершения или до конца календарного года, в котором военное положение будет прекращено.

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Документ предусматривает, что во время военного положения предприниматели смогут осуществлять некоторые виды хозяйственной деятельности на основании декларации, поданной в соответствующие органы.

Заметьте! При этом, не будет необходимости получать разрешительные документы или лицензии, определенные законодательством.

Эти декларации будут действительными в течение военного положения и еще три месяца после его завершения или до конца календарного года. Также уже выданные лицензии продолжают свое действие до конца военного положения, а плановые проверки органов лицензирования временно прекращаются.

К слову! Правительство запустило систему "еДозвил" для автоматической выдачи разрешительных документов бизнеса через портал "Дія". Система позволит получать документы в электронном формате, включая различные процедуры и возможность обжалования решений органов лицензирования.