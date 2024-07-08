Что даст сервис "єДозвіл"

Система предусматривает автоматическую регистрацию и предоставление лицензий для не рисковых видов деятельности, тогда как документы для рисковых видов деятельности будут проверяться чиновниками в течение 10 дней.

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"ЄДозвіл" обеспечит возможность получения разрешительных документов в электронном формате, включая: подачу заявлений, восстановление, приостановление или аннулирование лицензий, расширение или сужение хозяйственной деятельности, внесение изменений в документы, отслеживание их статуса и принятия решений, а также обжалование действий органов лицензирования.

На первом этапе в системе будет всего 4 вида лицензий:

туроператорская деятельность;

ветеринарная практика;

оборот наркотиков/психотропов/прекурсоров;

дошкольное образование.

Декларация о соответствии материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда будет также предоставлена. Два дополнительные разрешения будут включены с июля по сентябрь, а другие услуги – с октября.

Интересно! Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики, отметил, что процедура получения лицензий, сертификатов и других форм разрешений была длительной, неясной и склонной к коррупционным проявлениям.