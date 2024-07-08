Що дасть сервіс "єДозвіл"

Система передбачає автоматичну реєстрацію та надання ліцензій для не ризикових видів діяльності, тоді як документи для ризикових видів діяльності будуть перевірятися чиновниками протягом 10 днів.

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"ЄДозвіл" забезпечить можливість отримання дозвільних документів в електронному форматі, включаючи: подання заяв, відновлення, зупинення або анулювання ліцензій, розширення або звуження господарської діяльності, внесення змін до документів, відстеження їх статусу та прийняття рішень, а також оскарження дій органів ліцензування.

На першому етапі в системі буде усього 4 види ліцензій:

туроператорська діяльність;

ветеринарна практика;

обіг наркотиків/психотропів/прекурсорів;

дошкільна освіта.

Декларація про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці буде також надана. Два додаткові дозволи будуть включені з липня по вересень, а інші послуги – з жовтня.

Цікаво! Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики, відзначив, що процедура отримання ліцензій, сертифікатів та інших форм дозволів була тривалою, неясною та схильною до корупційних проявів.