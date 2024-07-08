Що дасть сервіс "єДозвіл"
Система передбачає автоматичну реєстрацію та надання ліцензій для не ризикових видів діяльності, тоді як документи для ризикових видів діяльності будуть перевірятися чиновниками протягом 10 днів.
Читайте також: Підприємці змушені підняти зарплати працівникам: в Україні не вистачає робочої сили
"ЄДозвіл" забезпечить можливість отримання дозвільних документів в електронному форматі, включаючи: подання заяв, відновлення, зупинення або анулювання ліцензій, розширення або звуження господарської діяльності, внесення змін до документів, відстеження їх статусу та прийняття рішень, а також оскарження дій органів ліцензування.
На першому етапі в системі буде усього 4 види ліцензій:
- туроператорська діяльність;
- ветеринарна практика;
- обіг наркотиків/психотропів/прекурсорів;
- дошкільна освіта.
Декларація про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці буде також надана. Два додаткові дозволи будуть включені з липня по вересень, а інші послуги – з жовтня.