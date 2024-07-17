Що зміниться для підприємців
Декларації діятимуть протягом воєнного стану та ще три місяці після його завершення або до кінця календарного року, в якому воєнний стан буде припинено.
Читайте також Як заробляти мінімум 50 тисяч гривень, сидячи вдома
Документ передбачає, що під час воєнного стану підприємці зможуть здійснювати деякі види господарської діяльності на підставі декларації, поданої до відповідних органів.
Ці декларації будуть дійсними протягом воєнного стану та ще три місяці після його завершення або до кінця календарного року. Також вже видані ліцензії продовжують свою дію до кінця воєнного стану, а планові перевірки органів ліцензування тимчасово припиняються.