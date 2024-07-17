Що зміниться для підприємців

Декларації діятимуть протягом воєнного стану та ще три місяці після його завершення або до кінця календарного року, в якому воєнний стан буде припинено.

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Документ передбачає, що під час воєнного стану підприємці зможуть здійснювати деякі види господарської діяльності на підставі декларації, поданої до відповідних органів.

Зауважте! При цьому, не буде необхідності отримувати дозвільні документи чи ліцензії, визначені законодавством.

Ці декларації будуть дійсними протягом воєнного стану та ще три місяці після його завершення або до кінця календарного року. Також вже видані ліцензії продовжують свою дію до кінця воєнного стану, а планові перевірки органів ліцензування тимчасово припиняються.

До слова! Уряд запустив систему "єДозвіл" для автоматичної видачі дозвільних документів бізнесу через портал "Дія". Система дозволить отримувати документи в електронному форматі, включаючи різні процедури та можливість оскарження рішень органів ліцензування.