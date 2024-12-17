"Без непотрібних довідок і походів до ТЦК": в Україні змінили правила торгівлі вживаними авто

Верховна Рада схвалила закон щодо спрощення торгівлі вживаними авто. Він передбачає, що тепер автодилерам не потрібно буде ставити їх на облік в процесі перепродажу.

Що передбачає законопроєкт

Законопроект підтримали 270 депутатів сьогодні, 17 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Дивіться також На дорогах усіх міст України з 1 листопада запровадять обмеження швидкості руху

Згідно з ним, диллери, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспорту, зможуть викуповувати і реалізовувати транспортні засоби без постановки їх на облік в сервісних центрах МВС та ТЦК.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев – автор законопроєкту наголосив, що вимога додаткової реєстрації авто на посередника "з купою непотрібних довідок" є архаїзмом і перешкодою для роботи білого бізнесу.

"Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу, стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки", –зазначив Данило Гетманцев.

Чому це важливо

У пояснювальній записці зазначено, що ринок вживаних автомобілів в Україні більший за ринок нових авто. Так, наприклад, у 2021 році зареєстрували близько 100 000 нових автомобілів, тоді як вживаних – 1,7 мільйона.

Водночас більша частина ринку перебуває в "тіні". Це пов’язано з тим, що з 2010 року суб'єкти господарювання, які торгують вживаними авто, зобов'язані реєструвати придбані автомобілі на себе як основний засіб, а не як товар. Це призводить до подвійної перереєстрації автомобілів в сервісних центрах МВС – спочатку на суб'єкта господарювання, далі – на кінцевого власника.