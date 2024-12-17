Что предусматривает законопроект

Законопроект поддержали 270 депутатов сегодня, 17 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Согласно ему, дилеры, которые занимаются оптовой и розничной торговлей автотранспорта, смогут выкупать и реализовывать транспортные средства без постановки их на учет в сервисных центрах МВД и ТЦК.

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев – автор законопроекта отметил, что требование дополнительной регистрации авто на посредника "с кучей ненужных справок" является архаизмом и препятствием для работы белого бизнеса.

"Отмена бессмысленной государственной регистрации подержанных автомобилей торгующей организацией на себя, даже если она их покупает как товар для дальнейшей перепродажи, станет залогом для вывода из тени рынка, расширения деятельности белых автотрейдеров и ликвидации схем, через которые бюджет недополучает налоги", –отметил Даниил Гетманцев.

Почему это важно

В пояснительной записке указано, что рынок подержанных автомобилей в Украине больше рынка новых авто. Так, например, в 2021 году зарегистрировали около 100 000 новых автомобилей, тогда как подержанных – 1,7 миллиона.

В то же время большая часть рынка находится в "тени". Это связано с тем, что с 2010 года субъекты хозяйствования, которые торгуют подержанными авто, обязаны регистрировать приобретенные автомобили на себя как основное средство, а не как товар. Это приводит к двойной перерегистрации автомобилей в сервисных центрах МВД – сначала на субъекта хозяйствования, далее – на конечного владельца.