Они переходят "на зимний период". Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает 24 Канал.

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В Украине заменят дорожные знаки

В связи с наступлением периода повышенной опасности для всех участников дорожного движения на участках дорог в некоторых городах страны, где разрешено повышение ограничения скорости до 80 километров в час, дорожные знаки будут изменены на ограничение скорости до 50.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что пункт ПДД 12.8 существует уже давно, и возможность установления другого скоростного режима на летний период им предусмотрена.

В некоторых городах нашей страны, в частности в Киеве и Днепре, на тех участках дорожного движения, где это позволяют и дорожные обстоятельства, и безопасность дорожного движения, устанавливались знаки высшего ограничения скорости,

– рассказал он.

Таким образом, по его словам, правила дорожного движения фактически не изменяются, а наступает зимний период, не предусматривающий других ограничений скорости движения. Ведь скорость 80 километров в час – это летний период, и уже с 1 ноября указанные знаки будут изменены на стандартные.