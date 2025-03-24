ІТ-галузь сплатила рекордний 1 мільярд доларів податків до бюджету

У 2024 році ІТ-індустрія України досягла історичного фінансового показника – сектор сплатив до бюджету 1 мільярд доларів податків. Ба більше, ІТ залишається єдиною серед п’яти найбільших експортних галузей країни, яка змогла наростити свою частку у зовнішньоторговельному балансі за останні 5 років.

Світове визнання українського ІТ

Україна продовжує впевнено зміцнювати свої позиції на глобальному ринку технологій. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, посилаючись на дослідження Digital Tiger, проведене спільно з Асоціацією IT Ukraine, інформує 24 Канал.

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Зокрема, наші українські ІТ-компанії експортують свої послуги у 147 країн, серед яких ключовими партнерами залишаються США, Велика Британія, Німеччина, Ізраїль, Швейцарія та Польща.

Світові технологічні гіганти довіряють українським спеціалістам – серед клієнтів українських компаній такі корпорації, як Microsoft, Meta, NASA, IBM, Siemens, Google і Porsche.

Українська ІТ-екосистема зростає

Стартап-середовище України також демонструє динамічний розвиток. За темпами зростання екосистема посідає третє місце серед країн Центральної та Східної Європи.

Загалом, ІТ-індустрія є лідером серед усіх українських експортних послуг та займає друге місце у загальному експорті країни.

"Маємо створювати умови для появи ще більшої кількості українських технологічних компаній. Для цього ми вже зараз зосереджуємося на розбудові ефективної екосистеми для розвитку бізнесу", – наголосив Федоров.

Зауважте. В Україні діє 9600 IT-компаній, що на 5,9% більше порівняно з 2023 роком.

У секторі працює 265 000 IT-фахівців, з яких більшість оформлені як ФОП.