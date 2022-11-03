Українська Ajax Systems розширює географію: вийшла на ринок ще однієї країни Латинської Америки
Джерело:Ajax Systems
Український виробник систем безпеки Ajax Systems вийшов на ринок Уругваю. Це вже п'ята країна для компанії у Латинській Америці після Аргентини, Чилі, Мексики та Колумбії.
З листопада лінійка бездротових продуктів Ajax Jeweller доступна для продажу в Уругваї через офіційного дистриб'ютора. Ним стала місцева Microfal S.A., яка є одним з найбільших гравців ринку у регіоні.
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Експансія української Ajax Systems
Як зазначають в Ajax Systems, успішне розширення географії присутності стало можливим завдяки відповідності української розробки найсуворішим стандартам індустрії та забезпеченню найкращого досвіду користування як професіоналам, так і власникам систем.
Глобальний успіх компанії був зумовлений її інноваціями, а саме пропрієтарними технологіями Jeweller, Wings та ОС Malevich. Система гнучка і гарантує комплексну безпеку незалежно від розміру й розташування об'єкта,
– пояснили у компанії.
Зауважимо, що продуктова лінійка української компанії нині налічує понад 70 пристроїв для охорони приміщень та вулиці. Зокрема, це датчики руху, пожеж чи затоплень, сирени, ретранслятори, тривожні кнопки тощо.
Додамо, що нещодавно Ajax Systems одержала сертифікати FFC та IC. Це дозволило українській компанії вийти на нові ринки, де використовується діапазон частот 915 мегагерців. Завдяки цьому, попри повномасштабну війну, у 2022 році Ajax розширила присутність у Латинській Америці, США, Канаді, Австралії та Південно-Східній Азії.