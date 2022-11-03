З листопада лінійка бездротових продуктів Ajax Jeweller доступна для продажу в Уругваї через офіційного дистриб'ютора. Ним стала місцева Microfal S.A., яка є одним з найбільших гравців ринку у регіоні.

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Експансія української Ajax Systems

Як зазначають в Ajax Systems, успішне розширення географії присутності стало можливим завдяки відповідності української розробки найсуворішим стандартам індустрії та забезпеченню найкращого досвіду користування як професіоналам, так і власникам систем.

Глобальний успіх компанії був зумовлений її інноваціями, а саме пропрієтарними технологіями Jeweller, Wings та ОС Malevich. Система гнучка і гарантує комплексну безпеку незалежно від розміру й розташування об'єкта,

– пояснили у компанії.

Зауважимо, що продуктова лінійка української компанії нині налічує понад 70 пристроїв для охорони приміщень та вулиці. Зокрема, це датчики руху, пожеж чи затоплень, сирени, ретранслятори, тривожні кнопки тощо.

Додамо, що нещодавно Ajax Systems одержала сертифікати FFC та IC. Це дозволило українській компанії вийти на нові ринки, де використовується діапазон частот 915 мегагерців. Завдяки цьому, попри повномасштабну війну, у 2022 році Ajax розширила присутність у Латинській Америці, США, Канаді, Австралії та Південно-Східній Азії.

Що відомо про Ajax Systems Українська компанія, заснована у 2011 році підприємцем Олександром Конотопським. Наразі є найбільшим виробником професійних систем безпеки в Європі, а продуктами Ajax користуються понад 1,5 мільйона клієнтів у 130 країнах світу. У травні компанія оголосила про відкриття свого першого виробництва за кордоном – у Туреччині запустили завод площею 8 300 квадратних метрів.

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