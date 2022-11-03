С ноября линейка беспроводных продуктов Ajax Jeweller доступна для продаж в Уругвае через официального дистрибьютора. Им стала местная Microfal SA, которая является одним из крупнейших игроков рынка в регионе.

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Экспансия украинской Ajax Systems

Как отмечают в Ajax Systems, успешное расширение географии присутствия стало возможным благодаря соответствию украинской разработки строжайшим стандартам индустрии и обеспечению наилучшего опыта пользования как профессионалам, так и владельцам систем.

Глобальный успех компании был обусловлен ее инновациями, а именно, проприетарными технологиями Jeweller, Wings и ОС Malevich. Система гибкая и обеспечивает комплексную безопасность независимо от размера и расположения объекта,

– объяснили в компании.

Отметим, что продуктовая линейка украинской компании насчитывает более 70 устройств для охраны помещений и улицы. В частности, это датчики движения, пожаров или затоплений, сирены, ретрансляторы, тревожные кнопки и тому подобное.

Добавим, что недавно Ajax Systems получила сертификаты FFC и IC. Это позволило украинской компании выйти на новые рынки, где используется диапазон 915 мегагерц. Благодаря этому, несмотря на полномасштабную войну, в 2022 году Ajax вышла на новые рынки в Латинской Америке, США, Канаде, Австралии и Юго-Восточной Азии.

Что известно об Ajax Systems Украинская компания, основана в 2011 году предпринимателем Александром Конотопским. В настоящее время является крупнейшим производителем профессиональных систем безопасности в Европе, а продуктами Ajax пользуются более 1,5 миллиона клиентов в 130 странах мира. В мае компания объявила об открытии своего первого производства за границей – в Турции запустили завод площадью 8 300 квадратных метров.

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