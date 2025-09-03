Українська компанія FPRT оголосила про запуск виробництва твердого ракетного палива в Дані. Виробництво планують запустити 1 грудня.

FPRT відкриває завод у Данії?

Про це повідомляє Danmarks Radio з посиланням на конфіденційний лист, інформує 24 Канал. Зазначають, що завод розмістять поруч із авіабазою Скридструп, де дислокуються винищувачі F-35 Королівських військово-повітряних сил Данії.

Довідково. Компанія FPRT була заснована Fire Point, розробником української крилатої ракети "Фламінго". Для цієї ракети використовується саме тверде ракетне паливо, яке швидко спалахує, забезпечує стабільне горіння та не потребує заправки безпосередньо перед запуском. Така технологія є зручною для зберігання та експлуатації порівняно з рідким паливом.

Що відомо про старт будівництва заводу?

За даними видання, FPRT уже отримала данський номер CVR та створила власний вебсайт, де описує масштабний проєкт із будівництва сучасних виробничих потужностей у місті Военсі.

На сайті компанії зазначено, що випробування та кваліфікаційні тести проводитимуться на спеціалізованих об’єктах поза заводом, а діяльність спрямована на підтримку програм, життєво важливих для національної оборони Данії.

Що цьому передувало?