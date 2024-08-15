Чотири українські IT-компанії увійшли до престижного бізнес-рейтингу США

Чотири IT-компанії з офісами в Україні потрапили до престижного рейтингу приватного бізнесу США Inc. 5000. Цей щорічний рейтинг, опублікований американським виданням Inc., відзначає компанії, які показали найбільше зростання за останні три роки.

Чому компанії потрапили до рейтингу

У 2024 році компанії з цього списку разом створили 874 940 робочих місць і отримали 317 мільярдів доларів доходу.

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Щоб взяти участь у програмі Inc. 5000, компанія має відповідати певним критеріям, таким як досягнення мінімального доходу у 2020 та 2023 роках, бути приватною і незалежною.

Зауважте! Ці компанії показали значний ріст доходів за останні три роки, що свідчить про їх успішний розвиток на глобальному ринку.

Які компанії увійшли до рейтингу

Рейтингові місця у списку посіли такі українські компанії: