Чотири українські IT-компанії увійшли до престижного бізнес-рейтингу США
Джерело:dev.ua
Чотири IT-компанії з офісами в Україні потрапили до престижного рейтингу приватного бізнесу США Inc. 5000. Цей щорічний рейтинг, опублікований американським виданням Inc., відзначає компанії, які показали найбільше зростання за останні три роки.
Чому компанії потрапили до рейтингу
У 2024 році компанії з цього списку разом створили 874 940 робочих місць і отримали 317 мільярдів доларів доходу.
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Щоб взяти участь у програмі Inc. 5000, компанія має відповідати певним критеріям, таким як досягнення мінімального доходу у 2020 та 2023 роках, бути приватною і незалежною.
Зауважте! Ці компанії показали значний ріст доходів за останні три роки, що свідчить про їх успішний розвиток на глобальному ринку.
Які компанії увійшли до рейтингу
Рейтингові місця у списку посіли такі українські компанії:
- Railsware (1607 місце з 5000) – українська компанія, заснована у 2007 році, спеціалізується на розробці продуктів, таких як Mailtrap.io, Coupler.io, і Smart Checklist, які залучили понад 2 мільйони користувачів. З 2020 по 2023 рік доходи компанії збільшилися на 323%.
- SupportYourApp (2959 місце) – глобальна компанія, заснована у 2010 році в Києві, яка надає підтримку клієнтам у понад 30 країнах через 4 офіси та 7 хабів. Її команда налічує понад 1200 співробітників, а доходи зросли на 170% за три роки.
- DataArt Enterprises (3957 місце) – американська компанія, заснована в 1997 році, з 2007 року працює в Україні. Вона має понад 30 офісів та 5000 співробітників, з доходами, що зросли на 115% за останні три роки.
- AltexSoft (4649 місце) – компанія з технологічного консалтингу, заснована у 2007 році, з офісами в Харкові, Львові, Кременчуці, а також представництвами в США та Гонконзі. Її доходи зросли на 86% з 2020 по 2023 рік.