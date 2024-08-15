Чи відкриється Укрпошта у Суджі

Укрпошта може відкритися у Суджі, якщо отримає відповідну вказівку зі штабу по роботі на звільнених територіях. До того ж для реалізації цього рішення, компанія потребує додаткового фінансування.

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Ігор Смілянський Генеральний директор Укрпошти Укрпошта готова відкриватися в Суджі за двох ключових умов: перша – це достатній рівень умов безпеки, зокрема, для наших співробітників і людей на територіях. Йдеться не про гарантування 100% безпеки, адже і в Україні це сьогодні неможливо, а про прийнятний рівень ризику. Друга – ухвалення відповідного рішення та джерел фінансування.

Як зазначає Смілянський, соціальні виплати на звільнених територіях можуть формуватись з заморожених російських коштів.

Це ж стосується доставки посилок нашим хлопцям і дівчатам у ЗСУ. У цьому випадку ми відкриваємо і доставляємо, або доставляємо пересувними відділеннями. Можливо, буде потрібен новий тип пересувного відділення – щось на кшталт машини "Козак",

– уточнює Смілянський.

Зверніть увагу! Йдеться про штаб із роботи на звільнених територіях, який зазвичай виконує вказівки Кабміну.