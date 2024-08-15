Чому компанії потрапили до рейтингу
У 2024 році компанії з цього списку разом створили 874 940 робочих місць і отримали 317 мільярдів доларів доходу.
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Щоб взяти участь у програмі Inc. 5000, компанія має відповідати певним критеріям, таким як досягнення мінімального доходу у 2020 та 2023 роках, бути приватною і незалежною.
Зауважте! Ці компанії показали значний ріст доходів за останні три роки, що свідчить про їх успішний розвиток на глобальному ринку.
Які компанії увійшли до рейтингу
Рейтингові місця у списку посіли такі українські компанії:
- Railsware (1607 місце з 5000) – українська компанія, заснована у 2007 році, спеціалізується на розробці продуктів, таких як Mailtrap.io, Coupler.io, і Smart Checklist, які залучили понад 2 мільйони користувачів. З 2020 по 2023 рік доходи компанії збільшилися на 323%.
- SupportYourApp (2959 місце) – глобальна компанія, заснована у 2010 році в Києві, яка надає підтримку клієнтам у понад 30 країнах через 4 офіси та 7 хабів. Її команда налічує понад 1200 співробітників, а доходи зросли на 170% за три роки.
- DataArt Enterprises (3957 місце) – американська компанія, заснована в 1997 році, з 2007 року працює в Україні. Вона має понад 30 офісів та 5000 співробітників, з доходами, що зросли на 115% за останні три роки.
- AltexSoft (4649 місце) – компанія з технологічного консалтингу, заснована у 2007 році, з офісами в Харкові, Львові, Кременчуці, а також представництвами в США та Гонконзі. Її доходи зросли на 86% з 2020 по 2023 рік.