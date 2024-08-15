Чому компанії потрапили до рейтингу

У 2024 році компанії з цього списку разом створили 874 940 робочих місць і отримали 317 мільярдів доларів доходу.

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Щоб взяти участь у програмі Inc. 5000, компанія має відповідати певним критеріям, таким як досягнення мінімального доходу у 2020 та 2023 роках, бути приватною і незалежною.

Зауважте! Ці компанії показали значний ріст доходів за останні три роки, що свідчить про їх успішний розвиток на глобальному ринку.

Які компанії увійшли до рейтингу

Рейтингові місця у списку посіли такі українські компанії: