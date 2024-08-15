Почему компании попали в рейтинг
В 2024 году компании из этого списка вместе создали 874 940 рабочих мест и получили 317 миллиардов долларов дохода.
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Чтобы принять участие в программе Inc. 5000, компания должна соответствовать определенным критериям, таким как достижение минимального дохода в 2020 и 2023 годах, быть частной и независимой.
Обратите внимание! Эти компании показали значительный рост доходов за последние три года, что свидетельствует об их успешном развитии на глобальном рынке.
Какие компании вошли в рейтинг
Рейтинговые места в списке заняли такие украинские компании:
- Railsware (1607 место из 5000) – украинская компания, основана в 2007 году, специализируется на разработке продуктов, таких как Mailtrap.io, Coupler.io, и Smart Checklist, которые привлекли более 2 миллионов пользователей. С 2020 по 2023 год доходы компании увеличились на 323%.
- SupportYourApp (2959 место) – глобальная компания, основана в 2010 году в Киеве, которая оказывает поддержку клиентам в более чем 30 странах через 4 офиса и 7 хабов. Ее команда насчитывает более 1200 сотрудников, а доходы выросли на 170% за три года.
- DataArt Enterprises (3957 место) – американская компания, основана в 1997 году, с 2007 года работает в Украине. Она имеет более 30 офисов и 5000 сотрудников, с доходами, выросшими на 115% за последние три года.
- AltexSoft (4649 место) – компания по технологическому консалтингу, основана в 2007 году, с офисами в Харькове, Львове, Кременчуге, а также представительствами в США и Гонконге. Ее доходы выросли на 86% с 2020 по 2023 год.