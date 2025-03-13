Українська компанія постачає Повітряним силам США бойові радіостанції

Українська компанія Himera, яка розробляє радіостанції, стійкі до радіоелектронної боротьби (РЕБ), поставила свої систем зв’язку для Повітряних сил США (USAF).

Як українська технологія потрапила до США

Про це повідомляє Defence-blog, інформує 24 Канал. Восени 2024 року стартап вперше експортував свою продукцію за кордон – тактичні радіостанції були продані Дослідницькій лабораторії Повітряних сил США (AFRL).

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Американські військові вирішили протестувати українські системи зв’язку, щоб оцінити можливість їхнього подальшого впровадження у збройних силах США.

Навесні 2024 року Himera підписала ексклюзивну угоду з американською компанією Reticulate Micro, яка спеціалізується на надійному зв’язку.

Відповідно до домовленостей, Reticulate відповідатиме за продаж бойових тактичних систем Himera у США та для ключових міжнародних клієнтів.

Посилення захисту: співпраця з Quantropi

У лютому 2025 року Himera уклала стратегічне партнерство з канадською компанією Quantropi, яка працює у сфері квантово-безпечного шифрування даних. Завдяки цьому рішення українські радіостанції отримають постквантовий рівень захисту, що зробить їх ще надійнішими для військового застосування.

Що передбачає угода

Вбудовування квантово-безпечного шифрування у пристрої G1 PRO, ретранслятори R1 і B1, а також подовжувачі інтернету E1.

Quantropi стане ексклюзивним дистриб’ютором продукції Himera у США та Канаді та матиме право просувати її в країнах НАТО.

Himera – новий стандарт військового зв’язку

Радіостанції Himera, випробувані в умовах бойових дій в Україні, оснащені:

шифруванням AES-256,

технологіями MESH/MANET,

частотним перескоком для протидії РЕБ.

Наша радіостанція G1 PRO може вирішити критичну проблему країн НАТО – забезпечити надійний, захищений і доступний зв’язок навіть в умовах агресивної РЕБ,

– зазначив співзасновник Himera Міша Рудомінський.

Тепер, завдяки платформі QiSpace від Quantropi, вони отримають захист від квантових загроз, перехоплення та глушіння.