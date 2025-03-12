Чи виготовлятиме Volkswagen зброю для Європи

Конкретні переговори поки не мали місця, але німецький автовиробник готовий надавати консультації іншим компаніям щодо розробки та виробництва бойових машин, повідомив генеральний директор Олівер Блум, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також: Штовхає світ до нової великої депресії: дії Трампа викликають паніку в США

Volkswagen вже бере участь в оборонній промисловості через спільне підприємство між своїм брендом MAN Truck & Bus і компанією Rheinmetall AG, яка виробляє військові транспортні засоби. Ініціативи ЄС та нової урядової коаліції Німеччини щодо збільшення витрат на оборону є абсолютно вірними з огляду на поточну геополітичну ситуацію.

Ми маємо експертизу в автомобільній галузі і готові надавати консультації, але наразі все ще відкрито. Ми просто зобов’язані знову більше інвестувати, щоб забезпечити себе більшою безпекою,

– сказав Блум.

До того ж найбільший автовиробник Європи має досвід у оборонній промисловості. Окрім виготовлення озброєних транспортних засобів для нацистів під час Другої світової війни, компанія розробила та виробила Volkswagen Type 181 для Західнонімецької армії, а згодом ця модель стала доступною для цивільних споживачів у Великій Британії та США, де вона була відома під назвою "The Thing".