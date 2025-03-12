Будет ли Volkswagen производить оружие для Европы

Конкретные переговоры пока не имели места, но немецкий автопроизводитель готов предоставлять консультации другим компаниям по разработке и производству боевых машин, сообщил генеральный директор Оливер Блум, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Volkswagen уже участвует в оборонной промышленности через совместное предприятие между своим брендом MAN Truck & Bus и компанией Rheinmetall AG, которая производит военные транспортные средства. Инициативы ЕС и новой правительственной коалиции Германии по увеличению расходов на оборону являются абсолютно верными, учитывая текущую геополитическую ситуацию.

Мы имеем экспертизу в автомобильной отрасли и готовы предоставлять консультации, но пока все еще открыто. Мы просто обязаны снова больше инвестировать, чтобы обеспечить себя большей безопасностью,

– сказал Блум.

К тому же крупнейший автопроизводитель Европы имеет опыт в оборонной промышленности. Кроме изготовления вооруженных транспортных средств для нацистов во время Второй мировой войны, компания разработала и произвела Volkswagen Type 181 для Западногерманской армии, а впоследствии эта модель стала доступной для гражданских потребителей в Великобритании и США, где она была известна под названием "The Thing".