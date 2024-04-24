Заробляють більше в умовах війни: театри України збільшили доходи у 2023 році

Попри воєнний стан українці почали частіше відвідувати національні та комунальні театри України. Як результат, чистий дохід театрів збільшився порівняно з довоєнним періодом у 2021 році.

Дохід театрів виріс за два роки війни

За статистикою, у 2023 році дохід усіх національних театрів виріс порівняно з 2021 роком.

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Єдиним, де доходи від продажу квитків за період з 2021 року по 2023 року не виросли, став Одеський національний академічний театр. Він входить до театрів комунальної власності.

До речі, з держбюджету України на національні театри було виділено у 2023 році понад 1,3 мільярда гривень.

Більшість з цих коштів йде на сплату заробітної плати та сплати податків.

Ще частина йде на сплату комунальних послуг.

І лише декілька відсотків від суми виділяється на нове обладнання чи оновлення декорацій.

Які театри заробили найбільше

З-поміж національних театрів найбільше згенерував доходів за минулий рік Театр опери та балету імені Шевченка – це понад 53 мільйони гривень.

– це понад 53 мільйони гривень. На другому місці – київський театр Франка із майже 46 мільйонами гривнями,

із майже 46 мільйонами гривнями, На третьому місці – 31,5 мільйона гривень доходу отримала Львівська опера.

Далі по рейтингу йде Драмтеатр імені Марії Заньковецької у Львові – 27,4 мільйона гривень.

– 27,4 мільйона гривень. Крім того, не відстає у рейтингу Драмтеатр імені Лесі України у Києві, який заробив 23,3 мільйона гривень.

Загальний розмір чистого доходу з-поміж національних театрів в Україні складає 230 мільйонів гривень за 2023 рік. Це без врахування доходів комунальних театрів.

Якщо взяти дані щодо театрів комунальної власності, які фінансуються з місцевих бюджетів, тоді найбільший чистий дохід – у Київського театру оперети з майже 157 мільйонами гривень. Понад 70 мільйонів гривень чистого доходу згенерував Київський театр опери та балету для дітей і юнацтва, а ще понад 67 мільйонів гривень – Молодий театр.