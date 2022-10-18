Український бізнес покращив оцінки майбутнього розвитку своїх підприємств

Попри війну, український бізнес дещо покращив оцінку майбутнього розвитку своїх підприємств. Індекс ділових очікувань зріс, а бізнес оптимістичніше налаштований щодо обсягів реалізації продукції.

Індекс ділових очікувань

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 79.5% у III кварталі (липень – вересень) порівняно з 72.6% у II кварталі 2022 року. Разом з тим бізнес очікує зменшення кількості працівників на своїх підприємствах.

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Оцінки за всіма складовими індексу залишаються негативними, водночас відбулося їх пом’якшення, найсуттєвіше – щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва. Послаблення негативних очікувань спостерігається в підприємств переважної більшості областей і видів діяльності,

– йдеться у результатах опитування НБУ підприємців.

Очікування бізнесу щодо розвитку підприємств

Підприємства очікують уповільнення темпів скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців.

Оцінки керівників підприємств щодо поточного фінансово-економічного стану бізнесу менш песимістичні, ніж у попередньому опитуванні: -21.8% проти -28.8% у II кварталі.

Водночас підприємці покращили свої очікування щодо зміни фінансово-економічного стану їхніх підприємств у наступні 12 місяців (-15.1% проти -17.1%). Попри незначне поліпшення загальної оцінки, погіршення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності.

Також, згідно з останнім опитуванням НБУ, бізнес оптимістичніше налаштований щодо обсягів реалізації продукції, у тому числі на зовнішньому ринку. Очікуване зниження загальних обсягів реалізації продукції зменшилося у 2.7 раза порівняно з попереднім опитуванням. Підприємства сільського господарства та переробної промисловості очікують зростання загальних обсягів виробництва.

Другий квартал поспіль респонденти мають негативні очікування щодо інвестиційних видатків як на будівельні роботи, так і на машини, обладнання та інвентар.

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, песимістично налаштовані щодо збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців. Водночас підприємства транспорту та зв’язку, а також енерго- та водопостачання очікують збільшення обсягів іноземних інвестицій.

Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, становить 22.2% порівняно з 24.1% у попередньому опитуванні.