Українці створюють нові робочі місяця в Польщі

Через повномасштабне вторгнення чимало українців були вимушені виїжджати у сусідні країни, як-от Польща. За 3 роки вони освоїлися та почали відкривати власні бізнеси. Важливо додати, що українські ФОПи не конкурують з поляками, а навпаки позитивно впливають на економіку країни та створюють робочі місця.

Український бізнес в Польщі

Відомо, що майже 95% українців, які звернулися до центру підтримки підприємців Дія.Бізнес, що у Варшаві, мали вищу освіту, досвід ведення бізнесу тощо. Таким чином Польща отримує українських висококваліфікованих фахівців та ефективні трудові ресурси.

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У 2023 році українці відкрили у Польщі 30 325 нових індивідуальних компаній.

Для 24 Каналу представниця Дія.Бізнес Вікторія Булгакова розповіла, що за 2023 рік кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі став українець. І саме українці часто наймають на роботу своїх співвітчизників. Це, зокрема, зроблено й для економії коштів.

Вікторія Булгакова Керівник консультаційного відділу центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Варшаві У перші місяці в Польщі, українські підприємці, не знаючи мови, особливостей бухгалтерського обліку та оподаткування, зверталися до польських спеціалістів. Однак з часом співвітчизники зрозуміли, що, особливо для малих бізнесів, такі послуги занадто дорогі.

Чому українці найчастіше наймають своїх співвітчизників

Булгакова пояснила, що основна проблема, з якою стикається український роботодавець у Польщі – високі вимоги польських спеціалістів щодо ставки та низькі відсотки від прибутку чи продажів.

Українські компанії, що працюють одноосібно, не можуть собі дозволити наймати поляків. Це також стосується тих компаній, де працюють 3 – 4 особи.

Саме тому на роботу беруть тих українців, які вже довгий час живуть в Польщі. Вони переважно добре інтегровані та мають налагоджені соціальні зв'язки. Крім того, вільно володіють польською та англійською мовами.

В українців немає на меті конкурувати з поляками, у Польщі багато вакантних посад. Та навіть створені пільги для молоді до 26 років (пільга по податку на прибуток), щоб заохочувати молодь залишатися в країні. І як показує час, українці готові створювати власний бізнес,

– сказала представниця Дія.Бізнес.

Українці не відбирають робочі місця в Польщі, а навпаки створюють нові як для поляків, так і для українців, відкриваючи бізнес.