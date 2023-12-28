Україна отримала російські активи вартістю у понад 11 мільярдів гривень

Український уряд продовжує вилучення російських активів. Йдеться не тільки про майно, а і введення санкцій проти бізнесменів з Росії.

Які російські активи передали Україні

Державне бюро розслідувань (ДБР), Офіс Генерального прокурора та Агентство з розшуку та менеджменту активів провели масштабну операцію. Україна отримала російського майна на 11,5 мільярдів гривень.

Читайте також Через вимоги МВФ: Кабмін змінив правила надання фіндопомоги бізнесу

Однак, це не повна сума. Порахована лише частина від усіх вилучених активів. Відповідно до матеріалів ДБР, усе майно може коштувати сотні мільярди гривень.

Протягом 2023 року Вищий антикорупційний суд України задовольнив позови заяви Міністерства юстиції України щодо застосування санкцій проти громадян Російської Федерації – олігархів, наближених до Путіна. Зокрема, Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаски, Євгена Гінера, Олександра Пономаренка, Олександра Скоробогатька,

– йдеться у повідомлені ДБР

Які саме російські активи перейшли у власнсть держави:

ТРЦ "Ocean Plaza" – аналітики оцінюють цей актив у 350 мільйонів доларів США;

АТ "Перший інвестиційний банк" – 88,89% від загальної кількості акцій;

ТОВ "Миколаївський глиноземний завод";

ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів".

Арештовано судом та розглядається ВАКС питання націоналізації 5 обленерго, 7 готелів та 2 ТРЦ, загальною вартістю 2 мільярди гривень,

– у підсумовують ДБР

Потрібно розуміти, що вилучення активів це важливий крок до покращення економічної ситуації в Україні. Завдяки цьому майну буде отримане додаткове фінансування бюджету.

Яке ще майно росіян передано Україні

До бюджету України відійшла значна кількість земельних ділянок, спецтехніка, складські приміщення та певне нерухоме майно. Націоналізація стосувалася і ТОВ "Авангард-Віларті" у яке входять такі компанії:

"Ethoder Investments Limited".

Інвестиційний союз "Либідь" – 66,65% від усіх акцій.

Росіяни збагачувались завдяки українцям, протягом багатьох років. Зокрема підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска активно інвестував у розширення Дніпро-Бугського морського порту.