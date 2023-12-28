Какие российские активы передали Украине

Государственное бюро расследований (ГБР), Офис Генерального прокурора и Агентство по розыску и менеджменту активов провели масштабную операцию. Украина получила российское имущество на 11,5 миллиардов гривен.

Читайте также Из-за требований МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финпомощи бизнесу

Однако это не полная сумма. Посчитана лишь часть всех изъятых активов. Согласно материалам ДБР, в это имущество может стоить сотни миллиардов гривен.

В 2023 году Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иски заявления Министерства юстиции Украины о применении санкций против граждан Российской Федерации – олигархов, приближенных к Путину. В частности, Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски, Евгения Гинера, Александра Пономаренко, Александра Скоробогатька,

– говорится в сообщении ДБР

Какие именно российские активы перешли в собственность государства:

ТРЦ "Ocean Plaza" – аналитики оценивают этот актив в 350 миллионов долларов США;

АО "Первый инвестиционный банк" – 88,89% от общего количества акций;

ООО "Николаевский глиноземный завод";

ООО "Глуховский карьер кварцитов".

Арестован судом и рассматривается ВАКС вопрос национализации 5 облэнерго, 7 гостиниц и 2 ТРЦ, общей стоимостью 2 миллиарда гривен,

– в суммируют ДБР

Следует понимать, что изъятие активов – это важный шаг к улучшению экономической ситуации в Украине. Благодаря этому имуществу будет получено дополнительное финансирование бюджета.

Какое еще имущество россиян передано Украине

В бюджет Украины отошли значительное количество земельных участков, спецтехника, складские помещения и определенное недвижимое имущество. Национализация касалась и ООО "Авангард-Виларти" в которое входят следующие компании:

"Ethoder Investments Limited".

Инвестиционный союз "Лыбидь" – 66,65% от всех акций.

Россияне обогащались благодаря украинцам на протяжении многих лет. В частности, подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска активно инвестировал в расширение Днепро-Бугского морского порта.