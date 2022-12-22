Український офіс Microsoft змінив директора: що відомо про нового очільника

Корпорація Microsoft 21 грудня оголосила про призначення нового директора свого українського офісу. Ним став українець Леонід Полупан, який замінив на посаді Яна Петера де Йонга.

Колишній очільник перейшов на нову роль у Microsoft й тепер є глобальним директором офісу компанії по роботі з клієнтами, що базується у Нідерландах. Леонід Полупан, своєю чергою, розповів, що його призначення є можливістю підтримати Україну.

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Що відомо про нового директора Microsoft Україна

В офіційному пресрелізі компанії йдеться, що Леонід Полупан відповідатиме за надання технологічних рішень для критичної інфраструктури, державних установ та інших секторів в Україні, а також за підтримку роботи їхньої цифрової інфраструктури та продовження обслуговування громадян через хмарні сервіси Microsoft.

Леонід Полупан директор Microsoft Україна Як для Microsoft, так і для мене особисто, це велика відповідальність та можливість підтримати Україну. Крім надання можливості працювати у Microsoft Cloud, ми продовжимо підтримувати країну у сфері кібербезпеки, що наразі є критично важливо, допомагати некомерційним та гуманітарним організаціям, підтримувати співробітників, які роблять внесок у діяльність гуманітарних організацій, а також надавати дані та підтримку міжнародним організаціям, які допомагають Україні.

До слова, Леонід Полупан родом із села Гора, що на Київщині. Він здобув ступінь магістра з машинобудування у Національному університеті біоресурсів та природокористування України. Свою кар'єру у Microsoft розпочав у 2018 році – спершу працював на посаді менеджера з корпоративних продажів у чорноморському регіоні, а згодом – у регіоні Центральної та Східної Європи, що охоплює 25 ринків.