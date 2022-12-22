Колишній очільник перейшов на нову роль у Microsoft й тепер є глобальним директором офісу компанії по роботі з клієнтами, що базується у Нідерландах. Леонід Полупан, своєю чергою, розповів, що його призначення є можливістю підтримати Україну.

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Що відомо про нового директора Microsoft Україна

В офіційному пресрелізі компанії йдеться, що Леонід Полупан відповідатиме за надання технологічних рішень для критичної інфраструктури, державних установ та інших секторів в Україні, а також за підтримку роботи їхньої цифрової інфраструктури та продовження обслуговування громадян через хмарні сервіси Microsoft.

Леонід Полупан директор Microsoft Україна Як для Microsoft, так і для мене особисто, це велика відповідальність та можливість підтримати Україну. Крім надання можливості працювати у Microsoft Cloud, ми продовжимо підтримувати країну у сфері кібербезпеки, що наразі є критично важливо, допомагати некомерційним та гуманітарним організаціям, підтримувати співробітників, які роблять внесок у діяльність гуманітарних організацій, а також надавати дані та підтримку міжнародним організаціям, які допомагають Україні.

До слова, Леонід Полупан родом із села Гора, що на Київщині. Він здобув ступінь магістра з машинобудування у Національному університеті біоресурсів та природокористування України. Свою кар'єру у Microsoft розпочав у 2018 році – спершу працював на посаді менеджера з корпоративних продажів у чорноморському регіоні, а згодом – у регіоні Центральної та Східної Європи, що охоплює 25 ринків.

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