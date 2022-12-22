Бывший глава перешел на новую роль в Microsoft и теперь является глобальным директором офиса компании по работе с клиентами, что базируется в Нидерландах. Леонид Полупан, в свою очередь, рассказал, что его назначение является возможностью поддержать Украину.

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Что известно о новом директоре Microsoft Украина

В официальном пресс-релизе компании говорится, что Леонид Полупан будет отвечать за предоставление технологических решений для критической инфраструктуры, государственных учреждений и других секторов в Украине, а также за поддержку работы их цифровой инфраструктуры и продолжение обслуживания граждан через облачные сервисы Microsoft.

Леонид Полупан директор Microsoft Украина Как для Microsoft, так и для меня лично, это большая ответственность и возможность поддержать Украину. Помимо предоставления возможности работать в Microsoft Cloud, мы продолжим поддерживать страну в сфере кибербезопасности, что сейчас критически важно, помогать некоммерческим и гуманитарным организациям, поддерживать сотрудников, которые вносят вклад в деятельность гуманитарных организаций, а также предоставлять данные и поддержку международным организациям, которые помогают Украине.

К слову, Леонид Полупан родом из села Гора, что в Киевской области. Он получил степень магистра машиностроения в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины. Свою карьеру в Microsoft начал в 2018 году – сначала работал в должности менеджера по корпоративным продажам в черноморском регионе, а затем – в регионе Центральной и Восточной Европы, охватывающем 25 рынков.

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