Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Український ринок електромобілів б’є нові рекорди – найпопулярніші авто квітня
12 травня, 08:05
1

Український ринок електромобілів б’є нові рекорди – найпопулярніші авто квітня

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • У квітні 2025 року в Україні зареєстровано 5792 електромобілі, що на 37% більше, ніж торік.
  • Найпопулярніші нові електрокари: BYD Song Plus, VW ID.Unyx, AUDI Q4, ZEEKR 001, ZEEKR 7X; найпопулярніші вживані: TESLA Model Y, NISSAN Leaf, TESLA Model 3, KIA Niro, HYUNDAI Kona.

У квітні 2025 року автопарк України поповнився 5792 електромобілями. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період торік.

Ринок електрокарів

Такі дані оприлюднила асоціація "Укравтопром", передає 24 Канал. Більшість нових надходжень – це легкові електрокари – 5623 авто. Із них 922 були новими (+30% до квітня 2024-го), решта 4701 – вживаними (+37%).

Дивіться також Китайський автогігант зміцнює імперію: Geely викупить Zeekr повністю 

Сегмент комерційного транспорту продовжує розвиватися повільніше. Так, із 169 зареєстрованих електромобілів лише 9 були новими. Для порівняння, у квітні минулого року з 79 одиниць новими виявилися лише 4.

Які авто обирають українці

П'ятірка лідерів серед нових електрокарів у квітні 2025:

  • BYD Song Plus – 179 одиниць;
  • VW ID.Unyx – 153 одиниці.;
  • AUDI Q4 – 75 одиниць.;
  • ZEEKR 001 – 63 одиниці.;
  • ZEEKR 7X – 43 одиниці.

Найпопулярніші вживані електроавто:

  • TESLA Model Y – 552 од.;
  • NISSAN Leaf – 544 од.;
  • TESLA Model 3 – 478 од.;
  • KIA Niro – 350 од.;
  • HYUNDAI Kona – 296 од.