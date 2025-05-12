Український ринок електромобілів б’є нові рекорди – найпопулярніші авто квітня

У квітні 2025 року автопарк України поповнився 5792 електромобілями. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період торік.

Ринок електрокарів Такі дані оприлюднила асоціація "Укравтопром", передає 24 Канал. Більшість нових надходжень – це легкові електрокари – 5623 авто. Із них 922 були новими (+30% до квітня 2024-го), решта 4701 – вживаними (+37%). Дивіться також Китайський автогігант зміцнює імперію: Geely викупить Zeekr повністю Сегмент комерційного транспорту продовжує розвиватися повільніше. Так, із 169 зареєстрованих електромобілів лише 9 були новими. Для порівняння, у квітні минулого року з 79 одиниць новими виявилися лише 4. Які авто обирають українці П'ятірка лідерів серед нових електрокарів у квітні 2025: BYD Song Plus – 179 одиниць;

VW ID.Unyx – 153 одиниці.;

AUDI Q4 – 75 одиниць.;

ZEEKR 001 – 63 одиниці.;

ZEEKR 7X – 43 одиниці. Найпопулярніші вживані електроавто: TESLA Model Y – 552 од.;

NISSAN Leaf – 544 од.;

TESLA Model 3 – 478 од.;

KIA Niro – 350 од.;

HYUNDAI Kona – 296 од.