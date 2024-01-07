Український стартап залучив 500 тисяч доларів інвестицій – яку інноваційну послугу він пропонує

Деяким компаніям навіть у складних умовах вдається вражати ринок своїми ідеями. Ясна річ, ці перегони просто неможливі без участі українських фахівців.

Успіх українських розробників

JobCannon – це українсько-британський стартап, який створив платформу рекрутингу на основі штучного інтелекту. Компанія оголосила, що Whitehill Capital вклав у неї 500 тисяч доларів.

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Кошти вдалося залучити вже на початковому раунді інвестицій. Їх повинні витратити на розробку продукту та імплементацію необхідних технологічних рішень.

Цікаво! Whitehill Capital – це венчурна компанія із Казахстану. Вона спеціалізується на інвестиціях у стартапи з великим потенціалом, коли вони перебувають на ранніх етапах розвитку.

Цей раунд залучення коштів відбувся за участі Світового банку. Також відомий інвестор може сприяти на виходу компанії на глобальний ринок корпоративного рекрутингу.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Стартап JobCannon заснований у 2022 році і швидко розрісся до команди у 35 працівників. Основний напрям діяльності – використання штучного інтелекту для відбору кандидатів, аби пропонувати роботодавцям найкращі варіанти.