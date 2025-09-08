Українська компанія Ukrspecsystems, один із провідних виробників безпілотників, оголосила про відкриття заводу у Великій Британії. Серійне виробництво планують розпочати вже на початку 2026 року.

Що відомо про будівництво заводу?

Проєкт передбачає інвестиції у розмірі 200 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 226 мільйонів євро) та будівництво нового підприємства площею 11 тисяч квадратних метра у місті Мілденхолл, а також створення випробувального та навчального полігону в Елмсетті, пише UK Defence Journal, передає 24 Канал.

Завдяки цьому в регіоні з'явиться до 500 робочих місць і програми стажування. Набір персоналу стартує наприкінці 2025 року.

Чому Британія зацікавлена у співпраці?

Міністерка оборонних закупівель Великої Британії Марія Іґл підкреслила, що Лондон високо оцінює українські розробки у сфері дронів.

"Співпраця з українськими виробниками відкриє доступ до інноваційних технологій і посилить оборонні можливості британських Збройних сил та союзників", – заявила вона.

Що відомо про Ukrspecsystems?

Ukrspecsystems працює з 2014 року та спеціалізується на виробництві безпілотних авіаційних комплексів військового призначення. Серед ключових розробок компанії – дрони Shark і PD-2, а також програми підготовки й підтримки операторів.

