В Україні перезавантажать митницю

18 вересня 2024, 10:21
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Автор: Тетяна Стельмах

Джерело:

Ярослав Железняк

Влада України вирішила перезавантажити митницю. Для цього ухвалили законопроєкт № 6490 "Про внесення змін до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів".

Перезавантаження митниці

Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що за прийняття цього законопроєкту проголосувало 260 народних депутатів.

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Ухвалення такого закону було зобов'язанням України перед МВФ, Світовим банком та США.

 

Ярослав Железняк

Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики

Але найголовніше — це найкраще, що можна було з нашого боку зробити для збільшення надходжень у бюджет.

Тож законопроєкт містить в собі:

  • перезавантаження митниці за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами;
  • прозорий конкурс на Голову ДМС (Державна міграційна служба) за участі міжнародних організацій;
  • політична незалежність Голови ДМС: звільнення за висновком аудиту;
  • переатестація всіх працівників протягом 18 місяців з призначення нового Голови;
  • половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;
  • підвищення зарплат на рівні закону.