Перезагрузка таможни

Первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что за принятие этого законопроекта проголосовало 260 народных депутатов.

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Принятие такого закона было обязательством Украины перед МВФ, Всемирным банком и США.

Ярослав Железняк Первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Но самое главное - это лучшее, что можно было с нашей стороны сделать для увеличения поступлений в бюджет.

Поэтому законопроект содержит в себе: