Перезагрузка таможни
Первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что за принятие этого законопроекта проголосовало 260 народных депутатов.
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Принятие такого закона было обязательством Украины перед МВФ, Всемирным банком и США.
Но самое главное - это лучшее, что можно было с нашей стороны сделать для увеличения поступлений в бюджет.
Поэтому законопроект содержит в себе:
- перезагрузку таможни по образцу БЭБ, согласованным с международными партнерами;
- прозрачный конкурс на Главу ГМС (Государственная миграционная служба) с участием международных организаций;
- политическая независимость Председателя ГМС: увольнение по заключению аудита;
- переаттестация всех работников в течение 18 месяцев с назначения нового Председателя;
- половину членов аттестационных комиссий для руководящих должностей выбирают международники по предложениям бизнес-сообщества;
- повышение зарплат на уровне закона.