Перезавантаження митниці

Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що за прийняття цього законопроєкту проголосувало 260 народних депутатів.

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Ухвалення такого закону було зобов'язанням України перед МВФ, Світовим банком та США.

Ярослав Железняк Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Але найголовніше — це найкраще, що можна було з нашого боку зробити для збільшення надходжень у бюджет.

Тож законопроєкт містить в собі: