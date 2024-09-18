Перезавантаження митниці
Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що за прийняття цього законопроєкту проголосувало 260 народних депутатів.
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Ухвалення такого закону було зобов'язанням України перед МВФ, Світовим банком та США.
Але найголовніше — це найкраще, що можна було з нашого боку зробити для збільшення надходжень у бюджет.
Тож законопроєкт містить в собі:
- перезавантаження митниці за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами;
- прозорий конкурс на Голову ДМС (Державна міграційна служба) за участі міжнародних організацій;
- політична незалежність Голови ДМС: звільнення за висновком аудиту;
- переатестація всіх працівників протягом 18 місяців з призначення нового Голови;
- половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;
- підвищення зарплат на рівні закону.